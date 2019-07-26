МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

СЕГОДНЯ 20:33 2019-07-26T20:33:54+03:00

В ведомстве предупредили британские СМИ в России о последствиях таких действий

Изменить размер текста: A A

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере £200 тысяч до решения суда.

«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее в пятницу, 26 июля, британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тысяч (что составляет около $250 тысяч по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

Кстати, ранее британский регулятор работы средств массовой информации Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программах. Отмечалось, что якобы телеканал нарушил "правила вещания, требующие соблюдения должной беспристрастности, в ряде программ", которые были показаны в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

В мае этого прошлого года сайт kp.ru сообщал, что Ofcom принял решение не лишать RT лицензии несмотря на позицию телеканала по "делу Скрипалей".

ИСТОЧНИК KP.RU