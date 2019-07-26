Трамп: отношения Google и Китая могут вызвать обеспокоенность нацбезопасности США

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-26T20:54:09+03:00

Американский лидер заявил, что искренне надеется, что проблемы в этом нет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное сотрудничество компании Google с правительством КНР может вызвать обеспокоенность по поводу национальной безопасности США. По словам главы Белого дома, власти Соединенных Штатов изучат данный вопрос.

"Обеспокоенность по поводу национальной безопасности [США] применительно к Google и ее отношениям с Китаем может быть или не быть, - написал он в «Твиттере». - Если есть проблема, мы все выясним». При этом Трамп выразил надежду, что проблем не возникнет.

На минувшей неделе американский президент заявил, что администрация США ознакомится с заявлениями предпринимателя и сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве компании Google с китайским правительством.

Ранее Питер Тиль призвал ФБР и ЦРУ провести расследование по факту сотрудничества сервиса с военными Китая. Он заявил о том, что агенты китайской разведки могли просочиться в компанию и даже быть представлены как в ее руководстве, так и в команде, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Позже, как писал cайт kp.ru, компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU