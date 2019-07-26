В WhatsApp появятся новые функции

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-26T21:09:57+03:00

Нововведения должны быть включены в официальное обновление, дата выхода которого не раскрывается

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Разработчики WhatsApp тестируют новые функции в мессенджере, которые буду включены в следующую версию приложения на платформе iOS. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Новые функции будут включать в себя:

- закрепленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений;

- пользователям станет доступна функция быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов;

- возможность предварительного прослушивания голосовых сообщений в push-уведомлениях.

Отмечается, дата выхода официального обновления пока не раскрывается.

Сайт kp.ru писал, что 3 июля в сети активно стали обсуждать сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Отмечалось, что не удается отправить фото и видео сообщения. Особенно сложная ситуация была в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичные жалобы постпулали из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании

ИСТОЧНИК KP.RU