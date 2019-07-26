В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют новые функции в мессенджере, которые буду включены в следующую версию приложения на платформе iOS. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Новые функции будут включать в себя:
- закрепленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений;
- пользователям станет доступна функция быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов;
- возможность предварительного прослушивания голосовых сообщений в push-уведомлениях.
Отмечается, дата выхода официального обновления пока не раскрывается.
Сайт kp.ru писал, что 3 июля в сети активно стали обсуждать сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Отмечалось, что не удается отправить фото и видео сообщения. Особенно сложная ситуация была в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичные жалобы постпулали из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании
ИСТОЧНИК KP.RU