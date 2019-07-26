Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

СЕГОДНЯ 21:43 2019-07-26T21:43:16+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов, - сказал он в интервью «Россия-24». - В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после завершения поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, следующей целью Анкары будет совместное с Россией производство систем противоракетной обороны. Со своей стороны, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция ведут переговоры об организации совместного производства компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU