2019-07-26T21:43:16+03:00
Политика

Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

Также стороны подняли вопрос совместного производства вертолетов
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов, - сказал он в интервью «Россия-24». - В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после завершения поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, следующей целью Анкары будет совместное с Россией производство систем противоракетной обороны. Со своей стороны, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция ведут переговоры об организации совместного производства компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24