Трамп: У США нет причин враждовать с Россией

СЕГОДНЯ 02:42 2019-07-27T02:42:57+03:00

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У Соединенных Штатов нет причин для вражды с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в пятницу.

Глава государства осудил действия оппозиционной Демократической партии США, которая утверждает о существовании Угрозы со стороны России и, таким образом поддерживает партии в состоянии вражды.

"Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал Трамп.

Он раскритиковал демократов и Роберта Мюллера за расследование "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года. Президент назвал позором результаты, к которым спецпрокурор пришел в итоге.

"Демократы - клоуны, над ними смеются во всем мире", - сказал Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU