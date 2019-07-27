2019-07-27T03:31:14+03:00
В мире

Один палестинец умер во время столкновений с израильскими военными

Еще 58 человек получили ранения
Юлия ДИВЕЕВА
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Палестинец погиб во время столкновений с военными ИзраиляПалестинец погиб во время столкновений с военными ИзраиляФото: REUTERS
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Один человек скончался 26 июля после столкновения демонстрантов с израильскими военнослужащими в секторе Газа. Также известно о 58 пострадавших. Из них пулевые ранения получили 39 человек. Среди раненных свыше 20 детей и три женщины. Все они госпитализированы.

Еще 19 человек пострадали от резиновых пуль, которые также применили израильские военнослужащие.

"Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", - отметило агентство.

Как отмечает агентство, 23-летний мужчина получил огнестрельные ранения, от которых он умер, передает агентство Wafa.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который состоялся 14 мая 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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