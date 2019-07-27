2019-07-27T04:02:16+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа о причинах вражды с Россией

Российский сенатор отметил, что слова президента США расходятся с политикой его администрации
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
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Заявления президента США Дональда Трампа о России не совпадают с политикой его администрации. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как сообщал сайт "КП", ранее глава Белого дома отметил, что у США нет причин враждовать с Россией.

"Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую", - написал Пушков в Тwitter.

Он назвал парадоксальным то, что Трамп "с его заявлениями стоит особняком в своей администрации".

Напомним, 26 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американцы сократили возможности России «влиять на выборы». По его словам, в прошлом году, во время промежуточных выборов в конгресс, у Москвы были такие планы, однако Соединенные Штаты "эффективно" с этим справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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