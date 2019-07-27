Пушков прокомментировал слова Трампа о причинах вражды с Россией
Заявления президента США Дональда Трампа о России не совпадают с политикой его администрации. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Как сообщал сайт "КП", ранее глава Белого дома отметил, что у США нет причин враждовать с Россией.
"Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую", - написал Пушков в Тwitter.
Он назвал парадоксальным то, что Трамп "с его заявлениями стоит особняком в своей администрации".
Напомним, 26 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американцы сократили возможности России «влиять на выборы». По его словам, в прошлом году, во время промежуточных выборов в конгресс, у Москвы были такие планы, однако Соединенные Штаты "эффективно" с этим справились.
ИСТОЧНИК KP.RU