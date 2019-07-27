2019-07-27T04:49:26+03:00
Звезды

В России на торги выставят обложку группы Nirvana

Торги состоятся 27 июля в Подмосковье
Юлия ДИВЕЕВА
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Курт КобейнКурт Кобейн
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На аукцион в России будет выставлена обложка последнего альбома американской группы Nirvana с автографом ее фронтмена Курта Кобейна. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Лот из двух частей обложки альбома In Utero, выпущенного группой Nirvana. В раме под стеклом. На передней части обложки автографы участников группы Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола", - говорится в описании.

Торги состоятся 27 июля в Подмосковье, на территории "Парка Дракино" Серпуховского района в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun. Начальная стоимость лота составит 340 тысяч рублей. К автографам прилагается сертификат подлинности.

Обложка последнего альбома группы «Nirvana» «In Utero»

Обложка последнего альбома группы «Nirvana» «In Utero»

Название In Utero взято из поэмы, написанной женой Курта, певицей Кортни Лав. Изначально Кобейн хотел назвать альбом I Hate Myself and I Want to Die ("Я ненавижу себя и хочу умереть"). Этой фразой певец обычно отвечал на вопрос о том, как его дела. Другие музыканты группы убедили Кобейна, что черный юмор не поймут критики и поклонники. Кроме того, на "Нирвану" могли подать в суд за призывы к самоубийству.

Также на аукционе можно будет посоперничать за гитару с автографами музыкантов The Doors, включая легендарного вокалиста Джима Моррисона, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica, и пластинки с автографами других звезд рок-н-ролла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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