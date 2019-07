В России на торги выставят обложку группы Nirvana

СЕГОДНЯ 04:48 2019-07-27T04:49:26+03:00

На аукцион в России будет выставлена обложка последнего альбома американской группы Nirvana с автографом ее фронтмена Курта Кобейна. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Лот из двух частей обложки альбома In Utero, выпущенного группой Nirvana. В раме под стеклом. На передней части обложки автографы участников группы Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола", - говорится в описании.

Торги состоятся 27 июля в Подмосковье, на территории "Парка Дракино" Серпуховского района в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun. Начальная стоимость лота составит 340 тысяч рублей. К автографам прилагается сертификат подлинности.

Обложка последнего альбома группы «Nirvana» «In Utero»

Название In Utero взято из поэмы, написанной женой Курта, певицей Кортни Лав. Изначально Кобейн хотел назвать альбом I Hate Myself and I Want to Die ("Я ненавижу себя и хочу умереть"). Этой фразой певец обычно отвечал на вопрос о том, как его дела. Другие музыканты группы убедили Кобейна, что черный юмор не поймут критики и поклонники. Кроме того, на "Нирвану" могли подать в суд за призывы к самоубийству.

Также на аукционе можно будет посоперничать за гитару с автографами музыкантов The Doors, включая легендарного вокалиста Джима Моррисона, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica, и пластинки с автографами других звезд рок-н-ролла.

