2019-07-27T05:16:51+03:00
Политика

В Крыму не против возобновления железнодорожного сообщения с Украиной

Киеву придется восстановить для этого разобранную ветку в Херсонской области
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинцы хотят ездить в КрымУкраинцы хотят ездить в КрымФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Желание украинцев возобновить железнодорожное сообщение с Крымом - очень позитивная вещь, которую нужно приветствовать. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Налаживание отношений – это нормальное явление. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса", - сказал депутат.

По его словам, возвращение в расписание поездов с украинской территории выгодно прежде всего полуострову, поскольку позволит украинцам более комфортно добираться до курортов в Крыму. При этом, Фикс усомнился, что Украина сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив, пишет РИА Новости.

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области , которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать”, - отметил вице-спикер.

Как сообщал сайт kp.ru, петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом зарегистрирована в пятницу на сайте президента Украины. Автор петиции - житель Севастополя, который на данный момент оформил статус переселенца и проживает на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США требуют от Винника и биржи ВТС-е $100 млн
В России на торги выставят обложку группы Nirvana
Пушков прокомментировал слова Трампа о причинах вражды с Россией
Один палестинец умер во время столкновений с израильскими военными
Трамп: У США нет причин враждовать с Россией
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
ФБР обнаружило при обыске мужское тело с пришитой женской головой
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Главу Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах
Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Умерла Татьяна Анофриева, заслуженная артистка России
Россия провела пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21
Трамп пригрозил ответными мерами из-за введения Парижем цифрового налога для компаний из США
В WhatsApp появятся новые функции
Трамп: отношения Google и Китая могут вызвать обеспокоенность нацбезопасности США
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Минобороны опровергло информацию о блокировании Румынией доставки вооружений в Сербию
Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда