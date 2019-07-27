В Крыму не против возобновления железнодорожного сообщения с Украиной

СЕГОДНЯ 05:14 2019-07-27T05:16:51+03:00

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Желание украинцев возобновить железнодорожное сообщение с Крымом - очень позитивная вещь, которую нужно приветствовать. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Налаживание отношений – это нормальное явление. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса", - сказал депутат.

По его словам, возвращение в расписание поездов с украинской территории выгодно прежде всего полуострову, поскольку позволит украинцам более комфортно добираться до курортов в Крыму. При этом, Фикс усомнился, что Украина сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив, пишет РИА Новости.

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области , которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать”, - отметил вице-спикер.

Как сообщал сайт kp.ru, петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом зарегистрирована в пятницу на сайте президента Украины. Автор петиции - житель Севастополя, который на данный момент оформил статус переселенца и проживает на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU