2019-07-27T08:37:59+03:00
Политика

Жители Германии выступили за сближение с Россией

Больше половины опрошенного населения страны считает политику Запада в отношении РФ неверной
Марина ВЕНЦОВА
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Жители Германии выступили за сближение с РоссиейЖители Германии выступили за сближение с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Большинство граждан Германии выступило за сближение с Россией. При этом в западной части страны так высказались 54% человек, а в восточной - 72%. Об этом пишет журналистка Керстин Декер в своем материале, опубликованном в газете Der Tagesspiegel.

«Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей", - приводит она также данные социологов.

По мнению журналистки, жители Восточной Германии лучше понимают Россию "уже потому, что они с ней лучше знакомы". Именно по этой причине можно предположить, они с трудом представляют Крым не в составе России.

Декер также пишет, что вполне объяснимо и "сильное недовольство" восточных немцев "политикой силы" Запада - в частности, экономическими ограничительными мерами в отношении Москвы.

Кстати, сайт kp.ru писал, что согласно результатам опроса, жители восточной части Германии выступают за отмену санкций против России.

Напомним, впервые санкции против России вступили в силу в марте 2014 году в связи с вхождением крымского полуострова в состав РФ. Тогда в ходе всенародного референдума более 95% населения Крыма высказалось за воссоединение с Россией. Позднее ограничительные меры в отношении Москвы были расширены в связи с событиями на востоке Украины, а также инцидентом с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", депутат парламента Франции Тьерри Мариани сообщала, что французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии антироссийских санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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