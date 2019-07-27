2019-07-27T08:58:25+03:00
В мире

Американка установила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро в возрасте 89 лет

Восхождение и спуск заняли у Энн Лоримор девять дней
Марина ВЕНЦОВА
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Жительница США Энн Лоримор. Фото: соцсетиЖительница США Энн Лоримор. Фото: соцсети
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Жительница Соединенных Штатов Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в возрасте 89 лет.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение, - приводит слова американки телекомпания АВС. - У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать".

Энн Лоримор рассказала, что тогда очень переживала в связи с тем, что не сможет достичь вершины. Однако в итоге ее опасения оказались напрасны. Теперь женщина официально числится самым пожилым человеком в мире, сумевшим покорить Килиманджаро.

Американка установила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро в возрасте 89 лет

Американка установила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро в возрасте 89 лет

Кстати, это не первый рекорд американки. Несколько лет назад она уже поднималась на Килиманджаро. Тогда Лоримор была удостоена титула самой пожилой женщиной, которая смогла покорить расположенный в Танзании пик. Однако удержать первенство ей долго не удалось. Уже через несколько месяцев этот титул перешел к другой женщине.

Ранее сайт kp.ru писал, что житель Новосибирска установил мировой рекорд, устроив полет на параплане вшестером. Во время трюка одна из девушек потеряла в воздухе лыжи, из-за чего ей пришлось приземляться на живот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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