Президента Украины попросили возобновить авиасообщение с Россией
Петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией зарегистрирована на сайте президента Украины. Соответствующее обращение было сделано накануне и набрало более 70 голосов.
"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", - пишет автор обращения Виктория Темченко.
Для того, что глава украинского государства Владимир Зеленский рассмотрел данную петицию нужно, чтобы она набрала 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Ранее сайт kp.ru писал, что украинцы попросили президента страны возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. Ее инициатор – житель Севастополя, который в настоящее время проживает на Украине, отмечает, что людям, желающим попасть на полуостров с Украины, приходится сталкиваться с многочисленными трудностями.
Напомним, власти Украины запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов с октября 2015 года. Такое решение они объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на якобы агрессивные действия со стороны Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU