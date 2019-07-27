2019-07-27T09:38:51+03:00
Политика

Президента Украины попросили возобновить авиасообщение с Россией

Ранее украинцы обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией зарегистрирована на сайте президента Украины. Соответствующее обращение было сделано накануне и набрало более 70 голосов.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", - пишет автор обращения Виктория Темченко.

Для того, что глава украинского государства Владимир Зеленский рассмотрел данную петицию нужно, чтобы она набрала 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинцы попросили президента страны возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. Ее инициатор – житель Севастополя, который в настоящее время проживает на Украине, отмечает, что людям, желающим попасть на полуостров с Украины, приходится сталкиваться с многочисленными трудностями.

Напомним, власти Украины запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов с октября 2015 года. Такое решение они объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на якобы агрессивные действия со стороны Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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