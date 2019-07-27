2019-07-27T10:28:26+03:00
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальном похолодании

Днем температура может опуститься до 11 градусов
Марина ВЕНЦОВА
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Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальном похолоданииГидрометцентр предупредил москвичей об аномальном похолоданииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о том, что температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. По его словам, похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней.

"30 и 31 июля будут аномально холодными, - приводит ТАСС его слова. - Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот - ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы».

Голубев добавил, что самые холодные ночи для этих дней были зафиксированы в 1977 году. Тогда, по его словам, температура составила 7-7,5 градусов. «Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы», - добавил представитель Гидрометцентра.

Ранее сайт kp.ru писал, что пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в в столице. Воздух в Москве прогрелся до 27,7 градуса.

Напомним, по прогнозам синоптиков погода в Москве на 27 июля 2019 года ожидается облачная и без осадков. Днем в столице температура составит 27-29 градусов тепла. Ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустится до плюс 17-19 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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