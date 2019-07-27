Власти Москвы после запуска МЦД-1 обещают «наземное метро» в Можайском районе
Заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) «Лобня – Одинцово» будет улучшена транспортная доступность Можайского района столицы. По его словам, транспортное сообщение станет более удобным для 138 тысяч человек, которые там проживают.
Хуснуллин рассказал, что на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты «Сетунь» и «Рабочий поселок». Кроме того, также в шаговой доступности расположится платформа «Кунцево».
«Новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров, - добавил глава Стройкомплекса. - В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров».
Помимо этого, заместитель мэра рассказал, что в данном районе появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны. Хуснуллин подчеркнул, что маршрут МЦД фактически станет настоящим «наземным» метро.
Ранее сайт kp.ru писал, что первые два направления МЦД начнут действовать в конце 2019 - начале 2020 года. Они свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Еще три направления планируется запустить до 2025 года.
ИСТОЧНИК KP.RU