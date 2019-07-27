Власти Москвы после запуска МЦД-1 обещают «наземное метро» в Можайском районе

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-27T12:15:19+03:00

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как отметил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, маршрут МЦД фактически станет настоящим «наземным» метро

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Заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) «Лобня – Одинцово» будет улучшена транспортная доступность Можайского района столицы. По его словам, транспортное сообщение станет более удобным для 138 тысяч человек, которые там проживают.

Хуснуллин рассказал, что на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты «Сетунь» и «Рабочий поселок». Кроме того, также в шаговой доступности расположится платформа «Кунцево».

«Новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров, - добавил глава Стройкомплекса. - В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров».

Помимо этого, заместитель мэра рассказал, что в данном районе появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны. Хуснуллин подчеркнул, что маршрут МЦД фактически станет настоящим «наземным» метро.

Ранее сайт kp.ru писал, что первые два направления МЦД начнут действовать в конце 2019 - начале 2020 года. Они свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Еще три направления планируется запустить до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU