2019-07-27T12:51:31+03:00
Общество

В России более 4,3 миллиардов выделят на доплаты к пенсиям

Соответствующий проект распоряжения приняло правительство
Марина ВЕНЦОВА
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В России более 4,3 миллиардов выделено на доплаты к пенсиямВ России более 4,3 миллиардов выделено на доплаты к пенсиямФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Правительство приняло проект распоряжения, предусматривающее дополнительное выделение регионам более 4,3 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Всего в текущем году на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450,5 тысячи рублей.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пенсии неработающих пожилых людей должны были вырасти на 7,05%. Однако у многих прибавка оказалась слишком незначительной или ее не было вовсе. В связи с этим президент России Владимир Путин посчитал такой исход несправедливым и поручил исправить ситуацию.

26 мая в РФ вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, определяющий новые правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии. В ближайшее время прибавки к пенсии получат около пяти миллионов граждан. Власти потратят на эти цели 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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