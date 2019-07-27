В России более 4,3 миллиардов выделят на доплаты к пенсиям
Правительство приняло проект распоряжения, предусматривающее дополнительное выделение регионам более 4,3 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Всего в текущем году на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450,5 тысячи рублей.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пенсии неработающих пожилых людей должны были вырасти на 7,05%. Однако у многих прибавка оказалась слишком незначительной или ее не было вовсе. В связи с этим президент России Владимир Путин посчитал такой исход несправедливым и поручил исправить ситуацию.
26 мая в РФ вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, определяющий новые правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии. В ближайшее время прибавки к пенсии получат около пяти миллионов граждан. Власти потратят на эти цели 20 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU