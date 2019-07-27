2019-07-27T14:11:43+03:00
Политика

Назван срок спуска на воду штатного носителя беспилотных аппаратов «Посейдон»

Отмечается, что это должно пройти до конца текущего года
Марина ВЕНЦОВА
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Это первая в российском военно-морском флоте субмарина, способная нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Фото: Олег Кулешов/ТАССЭто первая в российском военно-морском флоте субмарина, способная нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Фото: Олег Кулешов/ТАСС
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Атомная подводная лодка специального назначения "Хабаровск", которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", будет спущена на воду на заводе "Севмаш" до конца года.

"Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта - 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году, - цитирует РИА Новости слова источника в оборонно-промышленном комплексе. - Ее достройка будет вестись на плаву".

Ранее сайт kp.ru писал, что 23 апреля в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка "Белгород". Она стала первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин впервые рассказал о разработке РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью. Известно, что они могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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