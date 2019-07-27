2019-07-27T17:04:22+03:00
В мире

SpaceX доставила на МКС 2,5 тонны груза

Dragon доставил в космос провиант и материалы для научных экспериментов
Григорий ЛЕОРДА
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Запуск космического корабля.Запуск космического корабля.Фото: REUTERS
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Грузовой космический корабль компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию. Dragon доставил в космос около 2,5 тонн груза. В "посылке" провиант и материалы для научных экспериментов.

Космический корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в прошедший четверг. На орбите он пробудет около месяца. Вернуться на землю он должен 20 августа. Dragon пока единственный корабль который способен возвращать грузы с МКС на Землю, пишет РИА Новости.

Сайт kp.ru сообщал о подобном случае в мае. 4 числа космический корабль также стартовал для того чтобы доставить на МКС полезный груз.

В апреле с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A на борту. Он изготовлен компанией Lockheed Martin и предназначен для трансляции телефонных и интернет сигналов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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