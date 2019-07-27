SpaceX доставила на МКС 2,5 тонны груза
Грузовой космический корабль компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию. Dragon доставил в космос около 2,5 тонн груза. В "посылке" провиант и материалы для научных экспериментов.
Космический корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в прошедший четверг. На орбите он пробудет около месяца. Вернуться на землю он должен 20 августа. Dragon пока единственный корабль который способен возвращать грузы с МКС на Землю, пишет РИА Новости.
Сайт kp.ru сообщал о подобном случае в мае. 4 числа космический корабль также стартовал для того чтобы доставить на МКС полезный груз.
В апреле с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A на борту. Он изготовлен компанией Lockheed Martin и предназначен для трансляции телефонных и интернет сигналов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.
ИСТОЧНИК KP.RU