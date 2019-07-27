"Сдвиги в Европе налицо": Пушков прокомментировал итоги опроса жителей Германии
Граждане Германии выступили за сближение с Россией. Такой вывод можно сделать из опроса, результаты которого опубликовала газета Der Tagesspiegel. Результаты опроса разнятся у жителей восточной (54%) и западной (72%) части страны.
Узнав об этом сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги опроса. По его мнению результаты говорят нам о том, что "вопреки истерии в СМИ [граждане германии] не видят причин для вражды".
"72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с Россией. Это означает: они несогласны с политикой санкций; считают отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине; вопреки истерии в СМИ не видят причин для вражды. Сдвиги в Европе налицо", - написал он в Twitter.
Ранее сайт kp.ru писал, что жители восточной части Германии выступают за отмену санкций против России.
ИСТОЧНИК KP.RU