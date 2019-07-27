2019-07-27T17:17:42+03:00
Общество

"Сдвиги в Европе налицо": Пушков прокомментировал итоги опроса жителей Германии

Больше половины немцев считают политику запада в отношении России неверной
Григорий ЛЕОРДА
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Сенатор Алексей Пушков.Сенатор Алексей Пушков.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Граждане Германии выступили за сближение с Россией. Такой вывод можно сделать из опроса, результаты которого опубликовала газета Der Tagesspiegel. Результаты опроса разнятся у жителей восточной (54%) и западной (72%) части страны.

Узнав об этом сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги опроса. По его мнению результаты говорят нам о том, что "вопреки истерии в СМИ [граждане германии] не видят причин для вражды".

"72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с Россией. Это означает: они несогласны с политикой санкций; считают отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине; вопреки истерии в СМИ не видят причин для вражды. Сдвиги в Европе налицо", - написал он в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что жители восточной части Германии выступают за отмену санкций против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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