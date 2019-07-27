2019-07-27T17:31:58+03:00
В мире

Канадец выиграл в лотерею 45,5 млн долларов

Счастливый билет продан в провинции Британская Колумбия.
Григорий ЛЕОРДА
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Имя канадца пока не известно.Имя канадца пока не известно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Канаде стало известно о еще одном счастливчике. Житель этой страны сорвал джекпот национальной лотереи Lotto Max. Его выигрыш - 60 миллионов канадских долларов. В американских это немного меньше - 45,5 миллионов долларов.

"Выпавшие номера - 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число - 30", - уточнили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Счастливый билет продан в провинции Британская Колумбия. Утешительный приз в размере 760 тысяч долларов в этот раз никому не достался. Чтобы получить деньги канадец должен сообщить свое имя организаторам и общественности показав при этом билет, пишет ТАСС.

Сайт kp.ru сообщал о более скромных победах канадцев. Так в феврале один из жителей этой страны стал обладателем 4 миллионов канадских долларов. Кстати, победитель живет в той же провинции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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