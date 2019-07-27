2019-07-27T17:44:39+03:00
В мире

Боевики "Азова"* покидают Донбасс

Полк не смог договориться с военными о применении оружия
Григорий ЛЕОРДА
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Бойцы "Азова".Бойцы "Азова".Фото: REUTERS
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Украинские силовики выведут подразделения "Азова"* с позиций в Донбассе. Такое решение было принято на экстренном совещании руководителей ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины в Краматорске. Так силовики отреагировали на отказ полка согласовывать с руководством армии применения оружия.

"Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады", — пояснил телеканалу "Звезда" заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что такие закладки стали причиной смерти трех украинских военных. О случае не доложили "на верх". Окончательное решение по этому вопросу возлагают на министра МВД Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией Николая Балана.

Напомним, с 21 июля на территории Украины действует новое бессрочное перемирие. Огонь прекратили с обоих сторон.

«Азов»* - запрещенная на территории Российской Федерации организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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