Причина смерти актрисы Ники Никоновой: звезда "Брестской крепости" утонула в реке на Аляске

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-27T18:40:40+03:00

О причинах смерти Ники Никоновой и о том, как пытался ее спасти, рассказал ее муж

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Звезда "Брестской репости", актриса Ника Никонова, накануне погибла на Аляске. Там она проводила медовый месяц со своим мужем Петром Маркеловым. По его словам, они некоторое время жили в автобусе, который прославил Супербродяга. Этот человек в 90-х уехал в малообитаемую часть штата. Но вернуться уже не смог: разлилась река.

"В первую ночь там находился еще один человек, потом он ушел и на другой день в автобусе спали уже мы. Еды у нас не было, ели ту, которая осталась в автобусе, а когда уходили оттуда - нацарапали на нем «Piotr & Nika, Just Married, 07/19»", - сообщил Маркелов.

Он также добавил, что его жена утонула переходя реку Текланика. В водоеме также остались карточки, телефоны и документы. Мама девушки сейчас находится в Белоруссии. Знакомые актрисы собирают матери деньги на отбытие в США. Тело девушки кремируют за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU