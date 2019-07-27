Должность главы украинского Минздрава прочат владельцу частных клиник

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-27T18:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Владелец сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий рассматривается на должность министра здравоохранения Украины. Об этом сообщил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат… У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", - сказал Корниенко изданию "Левый берег".

Он добавил, что не знает о других кандидатурах. Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выиграла внеочередные парламентские выборы. Эта политическая сила набрала больше 40% голосов избирателей. Ближайший конкурент в десятках процентах позади. После этого события Зеленский пообещал назначить нового Генпрокурора и новое правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU