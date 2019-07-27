В ЛНР заявили об обстреле жилых домов пьяными бойцами ВСУ

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-27T19:33:42+03:00

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Военные 25-й бригады ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе. Результат действий: разрушение трех зданий в селе Дмитровка Новоайдарского района. Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявляет, что в момент минометной атаки военнослужащие украинской армии были пьяны.

Осадчий добавил, что жерт удалось избежать лишь "по счастливой случайности". Хозяев спасло то, что их не было дома.

"Опьяненные своей безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений", – сказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Жители Дмитровки подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка. Ответа или действий от этих органов граждане Украины не дождались, сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU