Суд оштрафовал Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-27T19:44:17+03:00

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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь в субботу, 27 июля, попала на скамью подсудимых. Хамовнический суд Москвы оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за призывы к участию в несанкционированной акции.

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП", - сказал РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Напомним, по данным столичного главка полиции в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие 3,5 тысячи человек. Среди них было 700 журналистов. Сотрудники правоохранительных органов там же задержали 295 человек за нарушение общественного порядка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей" и предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

ИСТОЧНИК KP.RU