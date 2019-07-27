2019-07-27T20:18:46+03:00
Общество

На несанкционированной акции в Москве задержали фотографа "Комсомолки" Виктора Гусейнова

Сотрудники правоохранительных органов задержали его не смотря на то, что он показывал удостоверение
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Виктор Гусейнов попал в автозак на несогласованной акции в центре Москвы.Виктор Гусейнов попал в автозак на несогласованной акции в центре Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На несанкционированной акции на Трубной площади в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали фотографа "Комсомолки" Виктора Гусейнова. В эти минуты он находится в автозаке.

Как успел сообщить Виктор, полицейские проводили его в машину "не смотря на удостоверение". Заметим, утром таким же образом был задержан корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов. Его вместе с остальными задержанными доставили в отдел полиции по Хорошевскому району. В отделении Голованова опросили, а после отпустили.

"Хорошо, что нас задержали вечером, коллеги говорят, днем в автозаке было очень жарко, сейчас хотя бы попрохладнее", - рассказал Виктор Гусейнов.

Гусейнов также сообщает, что в автозаке с ним находится незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Несколько часов назад она была оштрафована Хамовническим судом Москвы. Ее признали виновной в призывах к участию в несанкционированной акции.

"Попутчица" Виктора - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Попутчица" Виктора - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По официальным данным столичного главка полиции в несанкционированной акции сегодня приняли участие 3,5 тысячи человек. 700 из них - блогеры и журналисты. По последним данным, сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка.

Зная о готовящихся акциях и провокациях мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в них. Чиновник предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции
В ЛНР заявили об обстреле жилых домов пьяными бойцами ВСУ
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за скандального ролика в интернете
Должность главы украинского Минздрава прочат владельцу частных клиник
Причина смерти актрисы Ники Никоновой: звезда "Брестской крепости" утонула в реке на Аляске
Путин встретился с вдовами погибших моряков-подводников
Крестный ход УПЦ в Киеве собрал 300 тысяч верующих
Боевики "Азова"* покидают Донбасс
Канадец выиграл в лотерею 45,5 млн долларов
"Сдвиги в Европе налицо": Пушков прокомментировал итоги опроса жителей Германии
SpaceX доставила на МКС 2,5 тонны груза
"Впечатления яркие": Путин рассказал о погружении на дно Финского залива
МВД: Несанкционированная акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек
Владимир Путин примет парад кораблей в День военно-морского флота в Петербурге
МВД: на несанкционированной акции в центре Москвы задержано 295 человек
Зеленский похвастался фото с пляжа в окружении соратников и "боевых водолазов"
Путин на батискафе погружается к затонувшей в Финском заливе подлодке
Видео крушения легкомоторного самолета под Серпуховым появилось в сети
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Назван срок спуска на воду штатного носителя беспилотных аппаратов «Посейдон»
Снятый с выборов в Мосгордуму Иван Жданов сообщил о своем задержании в столице
В России более 4,3 миллиардов выделят на доплаты к пенсиям
Центральноафриканская республика отозвала признание независимости Косово
Власти Москвы после запуска МЦД-1 обещают «наземное метро» в Можайском районе
Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы