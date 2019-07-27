На несанкционированной акции в Москве задержали фотографа "Комсомолки" Виктора Гусейнова

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-27T20:18:46+03:00

Сотрудники правоохранительных органов задержали его не смотря на то, что он показывал удостоверение

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На несанкционированной акции на Трубной площади в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали фотографа "Комсомолки" Виктора Гусейнова. В эти минуты он находится в автозаке.

Как успел сообщить Виктор, полицейские проводили его в машину "не смотря на удостоверение". Заметим, утром таким же образом был задержан корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов. Его вместе с остальными задержанными доставили в отдел полиции по Хорошевскому району. В отделении Голованова опросили, а после отпустили.

"Хорошо, что нас задержали вечером, коллеги говорят, днем в автозаке было очень жарко, сейчас хотя бы попрохладнее", - рассказал Виктор Гусейнов.

Гусейнов также сообщает, что в автозаке с ним находится незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Несколько часов назад она была оштрафована Хамовническим судом Москвы. Ее признали виновной в призывах к участию в несанкционированной акции.

"Попутчица" Виктора - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По официальным данным столичного главка полиции в несанкционированной акции сегодня приняли участие 3,5 тысячи человек. 700 из них - блогеры и журналисты. По последним данным, сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка.

Зная о готовящихся акциях и провокациях мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в них. Чиновник предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

ИСТОЧНИК KP.RU