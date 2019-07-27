Появилось видео погружения Путина к затонувшей подводной лодке

СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-27T20:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появились кадры погружения президента России Владимира Путина к подводной лодке Щ-308 «Семга». Судно затонуло в прошлом веке во время боев в Финском заливе. Известно, что перед гибелью подводной лодки и экипажа командир успел доложить об успешном уничтожении трех кораблей противника.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели", - поделился Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках своего визита в Санкт-Петербург Владимир Путин примет участие в Дне военно-морского флота. Известно, что верховный главнокомандующий на катере обойдет парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде. Их будет не меньше 40 ,сообщает пресс-служба Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Впечатления яркие": Путин рассказал о погружении на дно Финского залива

Президент России осмотрел затонувшую подводную лодку (подробности)

Путин в батискафе опустился на дно Финского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU