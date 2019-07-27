На несанкционированной акции в Москве задержали 1074 человека
Росгвардия и сотрудники полиции на состоявшейся 27 июля несанкционированной акции задержали 1074 человека. В правоохранительных органах заявляют, что по каждому из них будут принято решение в соответствии с законом.
"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека", - сказал ТАСС представитель ГУ МВД.
Сайт kp.ru писал о том, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
"Военнослужащим оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности", - сообщили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей". Он также предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".
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Несогласованная акция в центре Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU