На несанкционированной акции в Москве задержали 1074 человека

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-27T21:45:30+03:00

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Росгвардия и сотрудники полиции на состоявшейся 27 июля несанкционированной акции задержали 1074 человека. В правоохранительных органах заявляют, что по каждому из них будут принято решение в соответствии с законом.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека", - сказал ТАСС представитель ГУ МВД.

Сайт kp.ru писал о том, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.

"Военнослужащим оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности", - сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей". Он также предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722654" frameborder="0"></iframe> Несогласованная акция в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU