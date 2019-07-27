Водолазы подняли со дна Оки тела двух погибших при крушении гидросамолета

СЕГОДНЯ 21:58 2019-07-27T21:59:11+03:00

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В субботу днем, в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области потерпел крушение двухместный гидросамолет. Два человека, которые находились в момент аварии на борту, погибли. Их тела затонули в Оке. К этому моменту водолазам удалось поднять погибших на поверхность.

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность. Ожидается прибытие баржи из Серпухова для погрузки потерпевшего крушения гидросамолета", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Отметим, на месте происшествия работали семь единиц техники и двадцать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области. На время спасательных работ место происшествия оцепляли сотрудники полиции.

Ранее сайт kp.ru писал, что в районе СНТ «Отдых» Коломенского района Подмосковья упал легкомоторный самолет. Жертвами также стали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722614" frameborder="0"></iframe> Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU