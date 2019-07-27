Крушение гидросамолета в Подмосковье: СК завел уголовное дело
Крушение легкомоторного самолета в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области попало в фокус внимания следователей. По данному факту ими было возбуждено уголовное дело.
"По факту крушения самолета в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Она уточнила, что самолет вылетел с аэродрома Новинки. ЧП произошло из-за того, что судно во время полета зацепилось за линии электропередач.
"На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа", - добавила Марковская.
Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU