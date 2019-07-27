2019-07-27T22:30:30+03:00
Происшествия

Крушение гидросамолета в Подмосковье: СК завел уголовное дело

В катастрофе погибли два человека
Григорий ЛЕОРДА
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Фот ос места ЧП.Фот ос места ЧП.
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Крушение легкомоторного самолета в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов Московской области попало в фокус внимания следователей. По данному факту ими было возбуждено уголовное дело.

"По факту крушения самолета в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Она уточнила, что самолет вылетел с аэродрома Новинки. ЧП произошло из-за того, что судно во время полета зацепилось за линии электропередач.

"На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа", - добавила Марковская.

Вблизи деревни Дракино в Оку упал легкомоторный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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