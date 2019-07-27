На Аляске начато расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

27 Июль 23:24 2019-07-27T23:24:33+03:00

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Полиция американского штата Аляска начала расследование в связи с гибелью режиссера Вероники (Ники) Никоновой, которая являлась гражданкой Белоруссии. Об этом в своем заявлении сообщили правоохранительные органы штата.

В их официальном документе они называют девушку Верамика Майкамава (Veramika Maikamava). Представители полиции не объяснили причину такого написания имени погибшей.

Там уточнили, что о трагедии по телефону сообщил супруг Ники Петр Маркелов, которого в полиции записали как Петр Маркилау (Piotr Markielau). Он позвонил 25 июля примерно в 23:52 по местному времени в полицию города Фэрбенкс, передает ТАСС.

По предварительным данным полиции, пара пошла в поход и попыталась пересечь реку Текланика. Но уровень воды в ней повысился из-за прошедших недавно ливней, а течение усилилось. В результате гражданка Белоруссии упала в воду и ее понесло. Супруг смог вытащить Никонову из воды примерно в 30 метрах ниже по течению, "но к тому времени она уже скончалась".

Как сообщил представитель полиции Кеннет Марш, прибывшие к месту полицейский и добровольцы передали тело судмедэкспертам штата, которые установят причину смерти. Начато расследование.

По словам Марша, супруги переходили реку в месте, где натянута веревка. Девушка, вероятно, оступилась и отпустила веревку.

Как писал ранее сайт kp.ru, звезда "Брестской репости", актриса Ника Никонова, накануне погибла на Аляске, где проводила медовый месяц со своим мужем Петром Маркеловым. Молодые отправились в лес, чтобы посмотреть на старый автобус, в котором несколько месяцев жил и в 1992 году умер американский путешественник Кристофер Маккэндлесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU