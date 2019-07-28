2019-07-28T00:09:05+03:00
Происшествия

Причиной крушения легкомоторного самолета под Серпуховым могла стать ошибка пилотирования

Спасатели назвали одну из возможных причин крушения легкомоторного самолета под Серпуховым
Юлия ДИВЕЕВА
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Легкомоторный самолет упал в ОбьЛегкомоторный самолет упал в ОбьФото: Фото очевидцев
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Причиной крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области в субботу.

По их словам, это одна из рассматриваемых версий произошедшего. Спасатели извлекли и подняли на берег тела двух человек, погибших при крушении.

Позже на поверхность с помощью плавучего крана будет поднят самолет. Его погрузят на баржу, чтобы провести с ним следственные действия, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, гидросамолет Lake 250 Renegade упал в Оку 27 июля днем в районе населенного пункта Подмоклово. На его борту находились пилот и пассажир. Оба погибли. Самолет упал практически сразу после взлета. Очевидцы отметили, что он мог зацепится за провода линии электропередачи.

На месте крушения работали 26 спасателей МЧС. На время купание в районе было запрещено.

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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