Два самолета США вели разведку у берегов Крыма

СЕГОДНЯ 01:04 2019-07-28T01:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В Тwitter ресурса опубликованы скриншоты маршрутов американских воздушных разведчиков. Так противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 11:05 мск, а в 12:35 был в акватории Черного моря. Он нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова и завершил разведку в 16:00 мск.

Скриншот маршрутов самолетов-разведчиков ВМС США у берегов Крыма

Второй самолет - судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 15651. Он поднялся в небо с полигона Суда-Бей в Греции в 12:10 мск. В 14:40 он уже выполнял разведывательный полет у черноморского побережья России. Аппарат дважды прошел вдоль юго-восточных границ Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Самолет приближался к береговой линии на 32 километра, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 11 июля, что самолет радиоэлектронной разведки британских Военно-воздушных сил Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 во второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России.

ИСТОЧНИК KP.RU