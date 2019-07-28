2019-07-28T01:06:32+03:00
Политика

Два самолета США вели разведку у берегов Крыма

Разведчики провели несколько часов над акваторией Черного моря
Юлия ДИВЕЕВА
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Cамолет P-8A PoseidonCамолет P-8A PoseidonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В Тwitter ресурса опубликованы скриншоты маршрутов американских воздушных разведчиков. Так противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 11:05 мск, а в 12:35 был в акватории Черного моря. Он нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова и завершил разведку в 16:00 мск.

Скриншот маршрутов самолетов-разведчиков ВМС США у берегов Крыма

Скриншот маршрутов самолетов-разведчиков ВМС США у берегов Крыма

Второй самолет - судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 15651. Он поднялся в небо с полигона Суда-Бей в Греции в 12:10 мск. В 14:40 он уже выполнял разведывательный полет у черноморского побережья России. Аппарат дважды прошел вдоль юго-восточных границ Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Самолет приближался к береговой линии на 32 километра, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 11 июля, что самолет радиоэлектронной разведки британских Военно-воздушных сил Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 во второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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