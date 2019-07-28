2019-07-28T01:43:25+03:00
В мире

Американский самолет вторгся в подконтрольную Венесуэле зону

Боливарианская республика подняла воздушные суда на перехват
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет EP-3E Aries IIСамолет EP-3E Aries IIФото: REUTERS
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Самолет-разведчик военно-воздушных сил США в очередной раз вторгся в в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом сообщает Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы

"Сегодня американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения", - говорится в Twitte.

Самолет EP-3E Aries II вошел в зону ответственности Боливарианской республики и не выходил на связь с венесуэльскими диспетчерами.

Власти Венесуэлы направили на его перехват воздушные суда. В своем разъяснении инцидента представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет-разведчик, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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