Минобороны опубликовало уникальные фотографии ко Дню Военно-морского флота

СЕГОДНЯ 02:26 2019-07-28T02:26:21+03:00

Снимки из личных архивов и семейных альбомов не публиковались никогда ранее

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Ко Дню Военно-морского флота на сайте Минобороны РФ появился новый мультимедийный раздел , в котором опубликованы уникальные фотографии из жизни главнокомандующих российским флотом, а также снимки людей, внесших неоценимый вклад в развитие военных морских сил России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, здесь можно будет увидеть черно-белые и цветные фотографии из личных архивов и семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались.

Например, в разделе представлены фотографии легендарного адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, отца атомного флота России адмирала Сергея Горшкова и других. Всего в нем собраны материалы о более чем 30 военных моряков

Также в разделе содержится интересная информация об истории флота, наиболее знаковых походах. Например, о том, как отряд подводных лодок под командованием Анатолия Сорокина впервые в истории советского флота за полтора месяца прошел 25 тысяч миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU