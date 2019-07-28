2019-07-28T02:42:35+03:00
В мире

Трамп может объявить антифашистов в США террористической организацией

Президент назвал ANTIFA "сумасшедшими трусливыми леворадикалами"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его администрации рассматривается возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Об этом глава Белого дома написал в субботу на своей странице в Twitter.

Он назвал движение ANTIFA “сумасшедшими трусливыми леворадикалами”, которые “бьют людей по голове бейсбольными битами”, причем только тех, “кто не может дать сдачи”. Также террористической организацией собираются признать одну из самых опасных уличных банд MS-13.

По мнению Трампа, такие меры облегчат полиции выполнение ее работы.

Напомним, 6 июля между ультраправыми и антифашистами произошли массовые столкновения в американской столице . во время митинга, организаторами которого также выступали Proud Boys. До этого, в июне, подобные столкновения прошли в Портленте штата Орегон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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