Сенатор США заблокировал введение санкций против"Северного потока"

СЕГОДНЯ 03:24 2019-07-28T03:24:23+03:00

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Сенатор Конгресса США Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет издание The Daily Beast.

По данным газеты, Пол в четверг отложил принятие решения по вопросу санкций сенатским комитетом по иностранным делам. Причем он не декларировал свое несогласие с введением санкций, а в письме пояснил коллегам свою позицию.

Сенатор указал на то, что в рассматриваемом законопроекте, представленном сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шахин, - четко не указано, какие субъекты будут наказываться.

«Это означает, что, в конечном счете, мы голосуем вслепую в отношении того, кто будет наказан по этому законопроекту. Конгресс вновь передаст наши полномочия исполнительной власти, отказавшись от нашей конституционной ответственности за принятие законов», - написал Пол в письме.

Он также указал, что санкции в итоге отразятся не на российских компаниях, а на компаниях из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции и Италии.

Издание называет сенатора "могущественным тихим союзником" российского проекта в Сенате.

ИСТОЧНИК KP.RU