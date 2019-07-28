2019-07-28T05:12:18+03:00
Политика

Власти КНДР отпустили задержанный российский траулер

Экипаж сообщает, что инцидент полностью исчерпан
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"Фото: СОЦСЕТИ
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Власти Северной Кореи 27 июля отпустили задержанный ранее российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8". Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"В 16:00 (10:00 мск) капитан В. Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19:30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа - граждане Южной Кореи - сойдут на берег", - говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство продолжает выяснять обстоятельства задержания российского судна пограничниками КНДР. Один из членов экипажа заявил, что траулер отпустили без штрафных санкций, а инцидент полностью исчерпан.

По его словам, на борту корабля находится весь экипаж в полном составе. Самочувствие у моряков хорошее. В скором времени судно доберется до южнокорейского порта Сокчо.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что в ночь на 17 июля – северокорейские пограничники, высадились на судно, когда оно шло на промысел краба в Приморье. "Сянхайлинь-8" следовал из Южной Кореи в акваторию Японского моря. На борту судна находились15 российских и двое южнокорейских моряков.

Пограничники Северной Кореи отключили на сейнере все средства связи, корабль конвоировали в порт Вонсан. Представителю российского посольства в Пхеньяне удалось посетить моряков лишь 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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