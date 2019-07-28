Лидера республиканцев в Сенате прозвали "московский Митч"

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-28T06:10:49+03:00

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Пользователи соцсетей прозвали лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла "московский Митч" и даже придумали ему хештег #MoscowMitch. А причина в том, что сенатор на этой неделе завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы.

Так один документ предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования (многие штаты перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств, пишет The Hill.

В Washington Post Макконнелла назвали "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch. Издание отмечает, что системы голосования на выборах 2020 года остаются незащищенными. Без федеральных стандартов штаты закупают программное обеспечение, которое к выборам устареет.

"Конгресс может вмешаться - если лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл, не будет настаивать на блокировке каждого соответствующего законопроекта, который будет у него на пути, независимо от того, насколько он двухпартийный", - говорится в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU