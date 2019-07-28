Кузнечики атаковали американский Лас-Вегас
В Соединенных Штатах город Лас-Вегас подвергся нашествию бесчисленного количества кузнечиков. Местами они почти сплошным ковром покрывают части тротуара, кружатся у источников света.
Телеканал NBC. сообщает, что кузнечики очень активны вечером. Энтомолог Джефф Найт считает, что причиной такого явления стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям. В прошлом случаи нашествия насекомых уже были зафиксированы несколько раз.
При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Через несколько недель они покинут и город и весь север штата Невада - насекомые мигрируют на север.
Национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей. Им следует избегать мест скопления кузнечиков, которые могут ограничить видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU