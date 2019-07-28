2019-07-28T06:36:15+03:00
В мире

Кузнечики атаковали американский Лас-Вегас

Тучи насекомых привела в город погода
Юлия ДИВЕЕВА
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В Лас-Вегасе нашествие кузнечиковВ Лас-Вегасе нашествие кузнечиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенных Штатах город Лас-Вегас подвергся нашествию бесчисленного количества кузнечиков. Местами они почти сплошным ковром покрывают части тротуара, кружатся у источников света.

Телеканал NBC. сообщает, что кузнечики очень активны вечером. Энтомолог Джефф Найт считает, что причиной такого явления стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям. В прошлом случаи нашествия насекомых уже были зафиксированы несколько раз.

При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Через несколько недель они покинут и город и весь север штата Невада - насекомые мигрируют на север.

Национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей. Им следует избегать мест скопления кузнечиков, которые могут ограничить видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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