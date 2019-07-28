Умерла актриса Расси Тейлор - голос Минни Маус

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-28T07:09:33+03:00

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Умерла американская актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая подругу мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании Disney. Об этом сообщила The Walt Disney Company в своем твиттере.

Женщина скончалась в пятницу в Глендейле, штат Калифорния, в возрасте 75 лет. Причина смерти не называется.

"Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор... Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что Тейлор любили поклонники диснеевских мультфильмов во всех странах земного шара, передает телеканал KTLA5.

"Я никогда не хотел быть знаменитым. Персонажи, над которыми я работаю, известны, и это прекрасно", - признавалась в одном из интервью Тейлор.

Актриса была замужем за Уэйном Аллвином, который был голосом Микки Мауса с 1977 года до своей смерти в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU