2019-07-28T07:30:01+03:00
Общество

В России сократился разрыв между максимальной и минимальной зарплатами

Разница уменьшилась больше, чем в два раза
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России сократился разрыв между максимальной и минимальной зарплатамиВ России сократился разрыв между максимальной и минимальной зарплатамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России подсчитали разницу между самыми высокими и низкими зарплатами. Разрыв в доходах высокооплачиваемых низкооплачиваемых работников за последние 19 лет сократился в 2,5 раза.

К примеру, в 2000 году максимальный порог превышал минимальный в 34 раза, в 2005-м разрыв был в 25 раз, а в нынешнем году в 13. На государственных и муниципальных предприятиях он еще ниже - 10,4, на остальных - 13,9.

- Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше, - рассказала в интервью «Российской газете» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

При этом в семь раз сократилось число людей, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. Это около 3% российских работников. Это один из факторов, который повлиял на ситуацию. Второй - увеличение промышленного производства, что повлекло за собой повышение занятности работников, увеличению зарплат и появление новых рабочих мест. К слову, уровень безработицы тоже сократился.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей. А самая распространенная заработная плата в два раза меньше - 23,8 тысяч рублей по России. Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя зарплата в стране составит 63 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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