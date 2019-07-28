В США из-за халатности сотрудников приюта два питбуля загрызли 29 кошек

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-28T08:32:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В приюте для животных на юго-восточном штате США Алабама два питбуля загрызли 29 кошек. Причиной стала халатность сотрудников учреждения. Большую роль сыграло и изношенность учреждения. Приют давно требовал модернизации, а также замены загонов и прочего оборудования. Как сообщает Associated Press, городские власти должны были помочь в обновлении объекта, однако не сделали.

Директор приюта Билл Бэнкс рассказал, что собаки вырвались из загона. Потом псы выбили из зажима железный прут, который держал дверь закрытой. Затем два питбуля бросились к кошкам и растерзали их. На крики животных сотрудники не отреагировали. Мертвых кошек они обнаружили в четверг утром.

Мэр города Марк Салиба после случившегося признал, что властям давно следовало привести в порядок приют.

Напомним,что в начале недели сайт Kp.ru о мертвых кошек, которых нашли на севере Москвы. Кто-то отравил около 50 животных. Местные жители собирают подписи, чтобы подать коллективное обращение в городскую прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU