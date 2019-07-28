2019-07-28T09:10:24+03:00
Общество

Пранкер Лексус разыграл украинского генерала, притворившись Зеленским

Блогер под видом президента расспросил Глуховеря о скандальном видео, в котором тот замешан
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пранкеры Лексус разыграл украинского генерала, притворившись ЗеленскимПранкеры Лексус разыграл украинского генерала, притворившись ЗеленскимФото: Иван МАКЕЕВ
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Пранкеры Лексус и Вован продолжают разыгрывать политиков, звезд и военных. На этот раз их «жертвой» стал опальный украинский генерал Виталий Глуховеря. Накануне президент страны Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Причиной послужило, попавшее в сеть видео, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя главы местной полиции.

Сначала опальному генералу позвонил Вован и под видом журналиста спросил собирается ли Глуховеря писать заявление из-за попавшего в сеть видео. На что он ответил, что во всем виновата «российская пропаганда» и положил трубку.

Затем в дело вступил Лексус. Он под видом Зеленского позвонил начальнику полиции Днепропетровской области и спросил откуда появилось это видео.

- Я не понимаю. Очень много блоггеров. Как они это выставили. Разбираемся, - оправдывался Глуховеря, не понимая, что говорит не с президентом.

Он также говорил, что действовал в соответствии с законом. Про распоряжение Зеленского уволить его он знал, и в этом случае тоже готов поступить в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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