В США скончались годовалые близнецы, которых отец в жару оставил в машине

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-28T10:31:06+03:00

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В США скончались годовалые близнецы Луна и Феникс, оставленные на восемь часов в машине. Отец запер малышей в автомобиле в жару, а сам ушел на работу. При этом сам мужчина был уверен, что их не было в машине. А знакомые уверяют - он очень любил своих детей.

Как пишет издание New York Post, когда 39-летний мужчина припарковался у больницы Бронкса, где работает социальным работником, был уверен, что высадил близнецов. Все то время, пока он работал, думал, что отвез детей в детский сад.

- Я думал, что высадил их в детском саду перед тем, как я поехал на работу. Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей, - цитирует отца издание.

Отец очень любил своих детейФото: Социальные сети

Сообщается, что мужчина предстало перед судом и был отпущен под залог в размере 100 тысяч долларов. Во время заседания он плакал. Ему предъявили обвинение по двум пунктам: непредумышленное убийство и причинении смерти по неосторожности. У мужчины и его жены остался 4-летний ребенок.

Мужчину выпустили под залогФото: скриншот с видео

После судебного заседания на улице его ждали знакомые и члены семьи, которые аплодировали освобождению мужчины.

Убитого горем отца у здания суда ждали родственникиФото: скриншот с видео

В США умерли близнецы, оставленные отцом в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU