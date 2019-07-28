В ЕАЭС могут принять единую ставку акциза на табачные изделия
Страны-участницы ЕАЭС могут принять единую ставку акциза на табачные изделия. Проект документа, где прописаны все условия, уже составлен и разослан всем членам соглашения. Если его утвердят, что изменения вступят в силу уже с 2024 года.
Предполагается, что ставка акциза на сигареты в союзе составит 35 евро на 1000 штук. Допускается, что каждая страна может изменять ставку в большую или меньшую сторону, но допустимое отклонение не выше 20 процентов.
Тем временем в России уже действует тариф в 35 евро, это значит, что дальнейшее повышение будет не существенным.
Планируется, что подписать соглашение страны-участницы могут уже к концу 2019 года, после этого будет принята единая акцизная политика в отношении табачной продукции. Об этом «Известиям» сообщили в ЕЭК.
В пресс-службе ЕЭК отметили, что в перспективе страны союза на площадке комиссии будут каждые пять лет вырабатывать единую индикативную ставку и диапазоны отклонений.
Ранее Геннадий Онищенко прокомментировал принятый в Белоруссии антитабачный закон, где электронные сигареты приравняли к обычным. Он уверен, что уже предстоящей осенью то же самое будет и в России. У нас, как и в соседней стране, появится запрет на рекламу и продажу в открытом доступе жидкостей для электронных систем курения.
В России есть все предпосылки к ограничению распространения электронных сигарет. В правительстве уже одобрили данную инициативу. Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года, сообщает сайт телеканала "Звезда".
ИСТОЧНИК KP.RU