Троечников возьмут в вузы благодаря талантливым проектам

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-28T11:03:44+03:00

Вузы планируют принимать на обучение даже тех, кто набрал мало баллов по ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Выпускники, у которых низкие результаты по ЕГЭ, получили шанс поступить в вузы благодаря своей инициативности и активной позиции. Некоторые учреждения высшего образования планируют принимать на учебу даже троечников, но при условии, что они имеют активную жизненную позицию, участвуют в различных конкурсах, имеют достижения по выбранной специальности. Аргументом в пользу такого студента станут исследования, удачные проекты или изобретения.

Систему грантов для талантливых студентов начали тестировать в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), в Московском физико-техническом институте (МФТИ), в Южном федеральном университете (ЮФУ) и Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Планируется, что в 2020 году подобная схема станет доступна поступающим в аспирантуру ДВФУ.

— По-настоящему талантливые ребята могут недобрать баллы на экзамене потому, что мыслят нешаблонно или просто перенервничали. Мы уверены: способные юноши и девушки заслуживают индивидуального подхода, — сказал «Известиям» начальник отдела профориентации и работы с талантами ИТМО Николай Пшеничный.

ИСТОЧНИК KP.RU