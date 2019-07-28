2019-07-28T11:32:19+03:00
Политика

Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Кронштадтском рейде

В Санкт-Петербурге празднуют День ВМФ
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Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Кронштадтском рейдеПутин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Кронштадтском рейдеФото: Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт Петербурге. Глава государства в рамках празднования на борту катера «Раптор» в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Главный военно-морской парад в северной столице состоит из трех частей: воздушной, наземной и водной. Часть кораблей пройдет по Неве и Финскому заливу, а другая часть будут стоять на якоре.

Среди тех кораблей, которые пройдут по Неве: фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», дизельная подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов» и целый ряд других кораблей и катеров.

Статичными будут: ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Смоленск» и многофункциональное судно тылового обеспечения флота «Эльбрус», способное осуществлять функции ледокола.

Сайт Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию Дня ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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