СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-28T12:13:46+03:00

О том, что умер журналист Владимир Кара-Мурза, сообщил его сын у себя в соцсети

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В воскресенье, 28 июля умер Владимир Кара-Мурза – известный журналист. Он также был историком, политическим и общественным деятелем и одним из основателей НТВ. Он был членом Академии российского телевидения. Кара-Мурза старший ушел из жизни на 60 году жизни.

Его не стало утром. О случившемся сообщил сын Владимира на его странице в соцсети.

- Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно, - написал сын журналиста Владимир Кара-Мурза-младший.

Напомним, что на телевидение Владимир Кара-Мурза старший пришел в 1992 году. А до этого работал репетитором, дворником и даже кочегаром. По образованию был преподавателем истории новейшего времени. С приходом на телевидение он сменил несколько компаний, в 2003 году стал вести свою радиопередачу «Реплика Кара-Мурзы». А с 2014 года он был колонистом в газете «Собеседник».

ИСТОЧНИК KP.RU