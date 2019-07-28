«Наш ВМФ способен дать достойный отпор любому агрессору»: Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад страны, таким образов в северной столице отмечают День ВМФ. Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании. Глава государства в рамках празднования на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.
- Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения. Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляется морская авиация и береговые войска, - говорит Владимир Путин. – Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, и ее интересы. Он способен дать достойный отпор любому агрессору.
Глава государства также отметил, что родина всегда будет помнить подвиги российских моряков. Он также поблагодарил военных моряков за смелость, отвагу, выдержку и службу родине.
Напомним, что на сайте Kp.ru идет прямая трансляция со Дня ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге
Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу.
ИСТОЧНИК KP.RU