«Наш ВМФ способен дать достойный отпор любому агрессору»: Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-28T12:37:15+03:00

Он уточнил, что родина всегда будет помнить подвиги российских моряков [видео]

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В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад страны, таким образов в северной столице отмечают День ВМФ. Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании. Глава государства в рамках празднования на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

- Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения. Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляется морская авиация и береговые войска, - говорит Владимир Путин. – Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, и ее интересы. Он способен дать достойный отпор любому агрессору.

Глава государства также отметил, что родина всегда будет помнить подвиги российских моряков. Он также поблагодарил военных моряков за смелость, отвагу, выдержку и службу родине.

Напомним, что на сайте Kp.ru идет прямая трансляция со Дня ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722709" frameborder="0"></iframe> Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу.

ИСТОЧНИК KP.RU