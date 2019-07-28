2019-07-28T14:14:36+03:00
Политика

ЕС отреагировал на задержания во время несакционированного митинга в Москве

Делая критические замечания в сторону России, на официальных ресурсах Евросоюза нет негативной реакции на подобные же шествия во Франции и Германии
Мария ИГНАТЬЕВА
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В ЕС осудили задержания на незаконном митинге в МосквеВ ЕС осудили задержания на незаконном митинге в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Представители Евросоюза отреагировали на задержания во время несанкционированного митинга в Москве, который прошел накануне, 27 июля. Майя Косьянчич, представитель Европейской внешнеполитической службы заявила, что права людей были нарушены:

- Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов, - написано в заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

При этом, на сайте ЕС не имеется критических заявлений по поводу задержания людей, которые принимали участия в акциях протестов, организованных «желтыми жилетами». Однако, французские полицейские часто применяют при арестах протестантов слезоточивый газ, дубинки и водометы. Также критики нет и по поводу арестов во время антиимигрантских маршей в Германии.

Напомним, что несанкционированный митинг прошел в столице в минувшую субботу, 27 июля. Согласно официальным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что многие из них не являются жителями Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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